Волонтёры Победы навестили ветеранов и детей войны во флотской столице

Участники итогового регионального слёта Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Мурманской области посетили ветеранов и детей войны в ЗАТО г. Североморск.

Североморцы старшего поколения поделились с волонтёрами воспоминаниями о военном времени, о том, как дружно восстанавливали страну, о героизме нашего народа.

Волонтёры передали ветеранам и детям войны подарки от благотворительной программы «ДоброFon». Полезные подарки - это небольшие знаки внимания в благодарность за их стойкость, отмечают молодые северяне.

Как отмечает администрация муниципалитета, итоговый слёт волонтёров - это ключевое событие социально-значимой программы «На Севере – Волонтёры Победы» при грантовой поддержке комитета молодёжной политики Мурманской области. Он прошёл в Североморске в ноябре.

