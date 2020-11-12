«Волонтёры Победы» приглашают на международный исторический квест «За пределами», посвящённый событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу

Движение «Волонтёры Победы» приглашает северян стать участниками международного исторического квеста «За пределами», посвященного событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу.

Это детально продуманная история в онлайн-формате, которая основана на архивных документах и реальных воспоминаниях ветеранов. Квест будет доступен на 4-х языках.

По легенде исторического квеста участники возьмут на себя роль членов журналистского сообщества. Чтобы предотвратить информационную катастрофу, им предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, в режиме онлайн посетить музеи в разных точках мира, услышать показания очевидцев исторических событий и ознакомиться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса.

Победители квеста получат возможность совершить путешествие в один из городов России.

Как сообщает Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области, мероприятие пройдёт 21 ноября в 15.00 по московскому времени. Зарегистрироваться на него можно на сайте «VictoryGame.org».