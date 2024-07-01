Волонтёры помогли Ботаническому саду в Кировске обустроить экологическую тропу

29 июня более пятидесяти добровольцев Единого волонтёрского центра Мурманской области из разных городов Заполярья провели экологический субботник в самом северном ботаническом саду России.

После длительного зимнего сезона волонтёры расчищали экологическую тропу в цирке горы Вудъяврчорр от веток и упавших брёвен, которые в последующем размельчали в щепки для дальнейшего использования, выпалывали сорняки, освобождая редкие растения, выравнивали лужайки. В результате волонтёрских работ было измельчено 10 тонн сухостоя.

Сотрудники Полярно-альпийского ботанического сада-института на протяжении всего года ведут активную научно-исследовательскую и практическую работу, изучая растения севера. Летом около 30 сотрудников сада занимаются ручным трудом на его обширной территории, что занимает достаточно много времени. Поэтому такая волонтёрская работа помогает навести порядок в максимально короткие сроки, готовя тропы к насыщенному летнему сезону. Именно летом в Ботаническом саду учёные-ботаники проводят уникальные экскурсии по экотропе, проходящей через четыре высотных пояса, вечерние и ночные прогулки с рассказами о северной природе и показом разнообразных обитателей открытого грунта на питомниках.

«Для нас очень важно, чтобы волонтёрские акции были ещё и познавательными. Территория Ботанического сада позволяет узнать много нового, расширить свой кругозор, познакомиться с богатой природой нашей земли. Сегодня с нами волонтёры из Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска, Кировска разного возраста, в том числе и семьи. Очень важно, что взрослые таким образом своим примером показывают детям, как можно делать добрые дела. При этом после работ все идут на экскурсию. Мне кажется, лучших каникул не придумаешь», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

«Если спросить жителей нашего региона, бывали ли они у нас в саду, скорее всего ответом будет да, в оранжерее. И мало кто знает, что территория сада – это 1500 гектаров. Каждый год мы готовим тропу Географов на гору к посещению от 500 до 1000 человек. Мы рады, что в этом году на помощь откликнулись волонтёры. Они провели большую работу. А мы и дальше будем приглашать добровольцев к нам в гости, чтобы каждый желающий смог внести свой вклад в облагораживание нашей территории», – отметил директор Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина, кандидат биологических наук Евгений Боровичёв.

Фото: https://gov-murman.ru