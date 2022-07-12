Волонтёры помогут учёным определить оптимальный способ утилизации пластиковых отходов с берегов Арктики

С 10 по 15 июля участники «Единого волонтёрского центра Мурманской области» и проекта «Чистая Арктика» будут помогать сотрудникам биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проводить исследования скопившихся на южном побережье Баренцева моря отходов.

Биологи уже собрали данные по пластиковому загрязнению прибрежной зоны Кольского полуострова и выявили требующие внимания участки. В Мурманской области в районе Дальних Зеленцов 30 волонтёров помогут учёным собрать, вывезти и отсортировать прибрежный мусор для дальнейшего изучения. К работам привлекут водолазов-спасателей, которые оценят загрязнение пластиком донных отложений и поднимут его образцы для микробиологических исследований.

«Экспедиция в Дальние Зеленцы – это уже второй проект Единого волонтёрского центра, появившийся в сотрудничестве с научным сообществом и «Чистой Арктикой». Сначала с учёными Кольского научного центра РАН мы изучали воду родников Мурманской области, и до конца лета ждём результатов этих лабораторных исследований. Новый же проект родился в сотрудничестве с биологами МГУ. На этот раз добровольцы внесут свой вклад в комплексное исследование загрязненности пластиком западной части российской Арктики. Учёные работают у нас в регионе весь месяц, а волонтёры присоединяются в период самых интенсивных работ», – сообщила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, результаты экспедиции лягут в основу большого исследования, цель которого — найти универсальное экологичное решение по утилизации всех видов берегового пластикового мусора. По предварительным оценкам, до 15% берегового пластика, собранного на Баренцевом море, может быть передано на переработку.

На биофаке МГУ отмечают, что сегодня крайне актуальна проблема неперерабатываемых отходов и поиска локальных решений для их максимально экологичной переработки.

«Следует включать интеллектуальный потенциал в направлении экологичной утилизации мусора, – отметил сотрудник биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель экспедиционного проекта «СевМорСубботник» Олеся Ильина. – В России очень востребованы такие решения: их нужно прорабатывать, тестировать и выводить в промышленные масштабы. Причем эти технологии должны быть адаптивны под переработку небольших объёмов отходов, которые невозможно вернуть во вторичный оборот».

Эту позицию разделяют и в федеральном штабе проекта «Чистая Арктика».

«Это очень важная работа, которую учёные проводят вместе с волонтёрами. «Чистая Арктика» поддерживает такие инициативы. Потому что недостаточно просто собирать мусор. Важно его перерабатывать, находить новые способы утилизации. Если с нашим участием этот способ будет найден, мы будем знать, что ещё на один шаг стали ближе на пути к чистоте Арктики, а значит – и всей планеты», – подчеркнул член федерального штаба проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/