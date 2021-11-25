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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.21 15:15

Волонтёры-портовики вновь спешат на помощь мурманчанам

На призыв о помощи Единого волонтёрского штаба Мурманской области снова откликнулись сотрудники Мурманского морского торгового порта. В столице Кольского Заполярья в последнее время всё чаще требуется помощь неравнодушных северян. А на градообразующем предприятии есть свое волонтёрское движение.

На этот раз волонтёры-портовики отправились в Мурманскую областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина и в ТЦ «Плазма». В медицинском учреждении Елена Малашевская, Елена Петрова, Артур и Вероника Юдины разносили пациентам передачки, а в торговом центре Артём Фролов и Екатерина Громова помогали в пункте вакцинации - сканировали документы и вели журнал регистрации учета пришедших на прививку.

«Члены волонтёрского движения ММТП – люди с очень активной жизненной позицией. Поэтому в ближайшее время они будут помогать как в больнице, так и в пунктах вакцинации. Эта работа только начинается», - рассказывает координатор волонтерского движения АО «ММТП» Виктория Ильина.

И это действительно непростая работа. Как рассказывает Елена Малашевская, в больницу они пришли сразу после рабочей смены на предприятии. Предстояло обойти все этажи и доставить переданные родными и близкими посылки.

«Когда разнесли все, осталась одна - наколенный бандаж для суставов в хирургическое отделение. Мы обыскали все палаты, но адресата не нашли, тогда подключился персонал больницы. Выяснилось, что у них такого пациента и нет. А позже мы поняли, что бандаж принесли не в ту больницу – его ожидали в Мурманском многопрофильном центре имени Н.И. Пирогова! Не оставлять же человека без медицинского изделия. Поэтому мы доставили и последнюю посылку», - рассказывает Елена Малашевская.

«Помощь требуется всегда. Поэтому мы рады каждому новому волонтёру, который присоединится к нашему движению. Потребность в волонтёрах, которые помогают медикам, растет с каждым днём», - делится Виктория Ильина.

Напомним, волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» существует с 2018 года. За это время удалось принять участие во множестве благотворительных акций, портовики-волонтёры проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах, а также в рамках субботников помогали благоустраивать и озеленять городские территории. Во время пандемии волонтеры ММТП оказывают поддержку пожилым северянам в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, развозили врачей к пациентам и проводили термометрию в медицинских учреждениях. Волонтеры ММТП несколько раз становились призерами Всероссийских и международных конкурсов.

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