Волонтёры поздравили ветерана ММТП с юбилеем

Принято считать, что работа в Мурманском морском торговом порту – исключительно мужская. Однако на предприятии трудятся немало женщин – такие хрупкие, но такие ответственные и отважные. Мы продолжаем цикл рассказов про ветеранов порта. На этот раз активисты волонтерского движения поздравили с восьмидесятилетием Елену Геннадьевну Петрову.

Елена Геннадьевна - коренная мурманчанка. Она проработала в Мурманском морском торговом порту тридцать девять лет. На восемнадцатом году жизни, в августе 1959-го, пришла устраиваться на градообразующее предприятие вслед за подругой, у которой там трудился отец.

«Подруга и говорит, Лена, давай в порт устраиваться. Я сначала перепугалась! Подумала – такая серьезная организация! Но в итоге, мы преодолели робость и вдвоем устроились в порт», - со смехом вспоминает юбиляр.

Эта хрупкая девушка не боялась работы – она устроилась уборщицей, затем отучилась на курсах и стала уже приемосдатчицей на причалах и складах. С гордостью Елена Геннадьевна вспоминает о работе тех лет.

«Какие грузы были! Чего только ни было! Особенно когда овощная кампания начиналась в Арктику. Были заставлены не только все склады, но и все офисы. И меховые изделия разные были. Просто восторг!» - делится воспоминаниями Елена Петрова.

Уйти на пенсию пришлось по семейным обстоятельствам – дочка родила третьего ребенка, и ей очень была нужна помощь. Поэтому Елена Геннадьевна ушла «работать» бабушкой, отдав практически полжизни Мурманскому морскому торговому порту.