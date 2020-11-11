Волонтёры раскрасят стены в приюте для детей и подростков «Берегиня»

13 ноября, во Всемирный день доброты, волонтёры мурманского подразделения АО «АтомЭнергоСбыт» раскрасят стены в дошкольной группе социального приюта для детей и подростков «Берегиня» в поселке Кильдинстрой.

Акция «Мы рисуем счастье» пройдёт в рамках соглашения о совместной работе между мурманскими энергетиками, Единым волонтёрским центром Мурманской области и Региональным центром поддержки добровольческих и молодёжных инициатив.

«Одно из направлений нашей работы – развитие корпоративного волонтерства в Мурманской области, – отметила руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис, подчеркнув, что корпоративное волонтерство давно стало неотъемлемой частью корпоративной культуры многих, в первую очередь крупных, компаний. – Опыт показывает, что совместная деятельность сотрудников компании, основанная на полезных делах, объединяет намного лучше, чем тренинги и корпоративные праздники. Мы хотим, чтобы корпоративное волонтёрство стало массовым и популярным, чтобы все больше мурманских предприятий и организаций вовлекались в эту деятельность».

Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» предназначен для временного проживания и социальной реабилитации детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. В этом году учреждение отмечает 25-летний юбилей. В приюте одновременно могут проживать несколько десятков детей, для которых созданы все условия: организованы занятия с педагогами и психологами, пятиразовое питание, медицинская помощь.

«Яркие стены – это не только украшение, а знак заботы и внимания, которые наши волонтеры хотят подарить ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – подчеркнули в мурманском подразделении АО «АтомЭнергоСбыт».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам организаторов, акция «Мы рисуем счастье» станет первой в череде мероприятий, которые запланированы в рамках соглашения о сотрудничестве между Единым волонтерским центром Мурманской области, Региональным центром поддержки добровольческих и молодёжных инициатив и мурманским подразделением АО «АтомЭнергоСбыт».