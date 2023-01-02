Волонтёры смогут получать поддержку в форме оплаты услуг связи

При этом получаемые компенсации не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Соответствующие законы вступили в силу 1 января 2023 года.

Как сообщает «ПГ», согласно изменениям в законе о добровольчестве, волонтёры смогут получить компенсацию расходов на услуги связи. Таким образом, расширяется действовавший ранее перечень мер поддержки добровольцев и волонтёров. Сейчас они имеют право на предоставление питания, формы и спецодежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно.

Второй закон внёс изменения в Налоговый кодекс. Они предполагают, что доходы, полученные добровольцами и волонтёрами в виде выплат на возмещение расходов на оплату телефонных разговоров и интернета, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-olenegorske-prodolzhaetsya-akciya-sever-pomogaet