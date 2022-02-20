Волонтёры в Мурманской области продолжают активно помогать медикам и пожилым северянам в период пандемии

Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений продолжает активную деятельность в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В Мурманской области, как и в других регионах, добровольцы с 2020 года регулярно оказывают помощь медучреждениям, пожилым и маломобильным гражданам, находящимся на вынужденной самоизоляции, нуждающимся в доставке продуктов.

В связи с распространением штамма «омикрон» новой коронавирусной инфекции потребность в помощи добровольцев возросла, в региональный штаб акции #МыВместе поступает значительно больше заявок на волонтёрские вакансии. В феврале такие заявки пришли от 15 медицинских организаций из шести муниципалитетов: Мурманска, Мончегорска, Североморска, Кандалакши, Ловозерского района, Апатитов.

По оценке Регионального центра развития добровольчества, ежедневная потребность в волонтёрах составляет до 55 человек в Мурманске и до 10 человек в муниципальных образованиях.

В центре сформирован добровольческий штаб из 114 человек, который работает по следующим направлениям:

- проведение термометрии и маршрутизации посетителей (по заявкам работают до 18 человек ежедневно);

- автоволонтеры для транспортировки врачей на вызовы к пациентам и лекарственных препаратов (до 20 человек ежедневно);

- помощники в call-центрах медицинских учреждений (до 10 человек ежедневно) и линии 122 (общий штат 37 человек);

- помощник медперсонала в ПЦР-лаборатории (1 человек ежедневно);

- оцифровка документации, работа с базами данных (до 2 человек ежедневно);

- передача предметов первой необходимости в стационарах от посетителей пациентам (до 2 человек ежедневно);

- адресная помощь пожилым и нуждающимся гражданам (в том числе в получении и доставке льготных лекарственных средств), ежедневно поступает до 12 заявок.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, постоянно в работе участвуют волонтёры различных организаций региона: Единого волонтерского центра, филиала «АтомЭнергоСбыт»-Мурманск, «Почты России», Мурманского филиала ПАО «Ростелеком», Мурманского арктического государственного университета, Мурманского морского торгового порта и АО «МЭС».

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-pomogaet-kolskim-medikam-v-usloviyah-pandemii