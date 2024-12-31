Волонтёры вручили подарки благотворительной акции «Новогоднее чудо» в муниципалитетах Мурманской области

Автоволонтёры и участники благотворительной акции «Новогоднее чудо», организованной Единым волонтёрским центром Мурманской области, вручили детям, оставшимся без попечения родителей, подарки от неравнодушных северян и компаний Заполярья.

Весь декабрь участники акции исполняли заветные желания ребят из 19 социальных учреждений Мурманской области, приобретая и принося подарки в общественные места Мурманска, где были установлены новогодние ели. В качестве автоволонтёров выступили неравнодушные люди, отозвавшиеся на объявления о поиске добровольцев в группе Единого волонтёрского центра в социальной сети «ВКонтакте», сотрудники Пенсионного фонда России, Центра информационных технологий, а также серебряные волонтёры и волонтёры добровольческих организаций, работающих непосредственно в муниципалитетах.

Одними из первых волонтёры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек поздравили ребят отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Полярнинского центра социального обслуживания населения, отправились на самый юг области – в Умбу и Кандалакшу, а также посетили Ловозеро и Оленегорск.

Подарки акции «Новогоднее чудо» вручили в Кильдинстрое, Минкино, Мурмашах, Кировске, Печенгском округе, Полярных Зорях, Мончегорске, Ковдоре и Апатитах. В Мурманске и окрестностях заветные игрушки получили ребята из Мурманской коррекционной школы-интерната №3, Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

30 декабря автодесант побывает в гостях у воспитанников Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник», тем самым завершим миссию по развозу всех подарков подопечным социальных учреждений региона.

В рамках акции «Новогоднее чудо» помимо игрушек дети на Новый год нередко загадывают необычные желания. Так 25 декабря была исполнена мечта 11-летней Ксюши, юная северянка побывала с экскурсией в областном театре кукол, где познакомилась с закулисьем и артистами любимых спектаклей.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, благотворительная акция «Новогоднее чудо» проводится для ребят, оставшихся без попечения родителей. Она проходит в Мурманской области на протяжении 16 лет. Каждый год волонтёры предлагают детям, которым в силу жизненных обстоятельств родители не могут подарить новогодние подарки, поделиться своими мечтами. Всего в этом году северяне приобрели более 430 подарков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/