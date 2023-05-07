Волонтёры Всероссийского голосования за объекты благоустройства посетили Мурманский индустриальный колледж

Команда из Центра развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров» помогает мурманчанам принять участие в онлайн-голосовании по выбору общественных территорий и дизайн-проектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.

Напомним, жителям Мурманска предлагается выбрать один из девяти объектов благоустройства на сайте 51.gorodsreda.ru. На сегодняшний день в числе представленных территорий лидирует площадь Пять Углов, за нее проголосовали более 4100 человек.

На этой неделе волонтёры посетили ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», где рассказали о голосовании 150 студентам и с помощью специального приложения помогли ребятам проголосовать.

Как сообщает администрация города Мурманска, волонтёры каждый день помогают жителям города Мурманска, их можно встретить в торговых центрах, на крупных мероприятиях, в образовательных учреждениях и предприятиях города.

Присоединиться к голосованию может любой мурманчанин старше 14 лет до 31 мая 2023 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24951&page=1