Волонтёры вывезли 73 мешка мусора с территории родника под Мурманском в рамках проекта «От родника до океана»

Вторая экологическая акция в рамках проекта Единого волонтёрского центра «От родника до океана» платформы «Чистая Арктика» прошла 25 мая на территории родника Каменный рядом с посёлками Молочный и Зверосовхоз. В акции приняли участие сотрудники АО «Мурманская областная электросетевая компания» и неравнодушные местные жители.

Всего с территории 100 кв. метров за 4 часа волонтёры собрали 73 мешка мусора, 30 резиновых покрышек, много коробок и пластика. Вывезти мусор с территории помог Единый волонтёрский центр.

«Хочу поблагодарить коллег за активную гражданскую позицию, за трепетное отношение к родному краю, за то, что нашли время в плотном рабочем графике и привели в порядок территорию родника. Наш коллектив на протяжении многих лет выходит на субботники. Совместная уборка территорий не только делает мир вокруг чище и лучше, но и сплачивает коллектив. Спасибо вам, дорогие коллеги! – поделилась впечатлениями генеральный директор АО «МОЭСК» Ирина Свирина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, следующая акция в рамках проекта «От родника до океана» состоится 3 июня в Умбе. Корпоративные волонтёры АО «МОЭСК» будут очищать территорию родника Калинушка.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/