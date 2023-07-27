Волонтёры завершили обновление маяка в Кашкаранцах на берегу Белого моря

Завершился первый сезон проекта «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра Мурманской области. Проект при поддержке Северного флота стартовал 7 июля, когда в село Кашкаранцы приехали более 50 волонтеёов из разных городов Мурманской области и других регионов России, чтобы привести в порядок территорию действующего маяка.

За несколько дней участники проекта совместно с маячниками беломорского района гидрографической службы Северного флота поставили новый забор вокруг территории маячного городка, зачистили и покрасили три технических здания, сделали более уютной и функциональной прилегающую территорию. Самыми сложными и продолжительными стали работы по текущему ремонту маячной башни, выполненные промышленными альпинистами-добровольцами в течение трёх недель. Всего во время проекта было использовано около 500 литров краски.

«От родника до океана. Маяки» — первый добровольческий проект на севере России, направленный на помощь в сохранении маяков. Многие из них представляют ценность не только как навигационные сооружения, но и как культурные объекты и центры притяжения туристов. В случае с маяком Кашкаранцы – это ещё и узнаваемый символ южного побережья Мурманской области.

«Хочу поблагодарить Северный флот и Министерство обороны за предоставленную волонтёрам возможность прикоснуться к этому величественному сооружению и внести личный вклад в дело его сохранения. Уверена, что ощущение гордости за свой труд, за причастность к истории маяка останется с нашими волонтёрами на долгие годы. Пожалуй, что также немаловажно, теперь ещё больше людей узнает о волонтёрстве и решит попробовать свои силы в этой деятельности. Мы, безусловно, думаем над продолжением, тем более что заявки на участие в следующем сезоне уже стали к нам поступать», – сказала Евгения Чибис, руководитель проекта «От родника до океана. Маяки».

Как отметил начальник гидрографической службы Северного флота Александр Лозюк, первый опыт совместной работы показал, что у такого сотрудничества с волонтёрскими организациями есть все перспективы на будущее: «Маяки – это уникальные объекты морской инфраструктуры, имеющие заслуженный романтический ореол. Благодаря этой акции свет от них станет сильнее. Спасибо всем, кто отозвался на призыв Единого волонтёрского центра».

В проекте приняли участие добровольцы и корпоративные волонтёры Комбината добра компании «Норникель», Мурманской областной электросетевой компании, акционерного общества «ОЛКОН», Мурманского морского торгового порта, а также федеральные волонтёры Проектного офиса развития Арктики и участники проекта «Звезда Севера». Помимо работы участников ждала и культурная программа – волонтёры побывали на экскурсии в селе Варзуга и осмотрели уникальную северную пустыню в Кузомени.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, планируется, что летом 2024 года проект «От родника до океана. Маяки» получит продолжение. В качестве одной из возможных локаций может стать маяк Кильдинский-Северный на северном побережье Баренцева моря в Мурманской области. Рекогносцировка на маяк состоялась в начале этого лета.

Кроме этого, как сообщил начальник отдела гидрографической службы Алексей Корнис, на август этого года спланированы и совместные работы с Русским географическим обществом в рамках проекта «Маяки России»: предполагается выполнение работ в целях разработки проектно-сметной документации для ремонта маяка Святоносский – объекта культурного наследия нашей страны.

Фото: https://gov-murman.ru