Волонтёры завершили первый этап благоустройства маяка в Кашкаранцах

Благоустройство Кашкаранцевского маяка дало старт экологическому проекту «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра Мурманской области. Отправится в экспедицию на юг региона вызвались добровольцы и корпоративные волонтёры «Комбината добра» компании «Норникель», Мурманской областной электросетевой компании, «ОЛКОНа, Мурманского морского торгового порта, а также федеральные волонтёры Проектного офиса развития Арктики и участники проекта «Звезда Севера».

Более 50 волонтёров из разных городов Мурманской области и других регионов России приехали в село Кашкаранцы на побережье Белого моря, чтобы привести в порядок территорию действующего маяка. Уже 45 лет этот 24-метровый морской навигатор обеспечивает безопасный проход судов в Белом море и является визитной карточкой Терского берега.

Благоустройство Кашкаранцевского маяка дало старт экологическому проекту «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра Мурманской области. Отправится в экспедицию на юг региона вызвались добровольцы и корпоративные волонтёры «Комбината добра» компании «Норникель», Мурманской областной электросетевой компании, «ОЛКОНа, Мурманского морского торгового порта, а также федеральные волонтёры Проектного офиса развития Арктики и участники проекта «Звезда Севера».

Сегодня кашкаранцевский маяк не только верно служит безопасности судов, но и привлекает жителей Кольского полуострова и туристов.

«В обычное время без специального пропуска попасть на территорию маяка невозможно, кроме того, далеко не каждый был на Терском берегу. Поэтому для наших волонтёров, активных участников добровольческого движения, эта экспедиция стала настоящим подарком. Все с радостью его приняли и совместили полезное с приятным: общими силами сделали это прекрасное северное место ещё лучше, а заодно и прикоснулись к истории поморских сёл. Здесь у нас сложился сплоченный коллектив, заряженный на результат», – отметила Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области.

На первом этапе проекта участники поставили новый забор вокруг территории маячного городка, зачистили и покрасили три технических сооружения, сделали волонтёрские лавочки из паллетов, а промышленные альпинисты-добровольцы подготовили маяк к покраске. В течение ближайшей недели они покрасят белыми и красными горизонтальными полосами. Помимо работы, участников экспедиции ждала культурная программа – волонтеры ездили на экскурсию в село Варзуга и смотрели северную пустыню в Кузомени. В палаточном волонтёрском лагере общались, делились опытом, а в один из дней слушали авторскую лекцию Мики Петрова, путешественника из Санкт-Петербурга, фотографа и краеведа, увлеченного маяками.

«Насколько мне известно, это первый подобный проект, когда волонтёры помогают облагородить территорию маяка. Хотя подобные попытки предпринимались и раньше, – сообществами неравнодушных любителей маяков и морской романтики. Дело в том, что большинство этих объектов находятся в ведении Минобороны, поэтому доступ к ним ограничен, – рассказал Мика Петров, – Приятно видеть, что организаторам удалось решить все эти вопросы. Думаю, этот опыт будет интересен многим, и мы увидим еще больше таких проектов в России».

Кроме того, каждый из волонтеров мог подняться на вершину маяка, увидеть, как он выглядит изнутри, полюбоваться видами вокруг. Оказалось, что это было мечтой многих участников проекта. В том числе гостьи волонтерского лагеря, 73-летней Натальи Вдовиной из Кандалакшского дома-интерната, с которой добровольцы Единого волонтёрского центра познакомились зимой в рамках проекта «Душа с душою говорит».

«Я очень боюсь высоты, но желание подняться на маяк и увидеть красоту с высоты пересилило страх. Вид открывается очень красивый. И сама поездка сюда, в Кашкаранцы, для меня целое приключение, спасибо за приглашение волонтёрам. Это путешествие я точно запомню, оно принесло много положительных эмоций – и от природы, и от общения», – сказала Наталья Вдовина.

Для тех, кто не смог поехать на маяк, волонтёры подготовили подарок. Открытки с символом проекта подписаны и отправятся по многим регионам России.

Единый волонтёрский центр уже обдумывает насчёт следующего объекта для обновления. Возможно, им станет маяк «Кильдинский-Северный», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru