«Волшебная ёлка»: в МАГУ пройдёт новогодняя акция для особенных детей

Студенческое объединение Мурманского арктического государственного университета «Содружество равных возможностей» объявило о начале традиционной акции «Волшебная ёлка».

До 10 декабря объединение принимает заявки на исполнение заветных новогодних желаний особенных детей из партнёрских общественных организаций «Парус доверия» и «Дети-ангелы Мурмана». Ребята вместе с родителями смастерят ёлочные игрушки, на которых напишут о своих новогодних мечтах. Игрушки будут висеть на ёлке в корпусе университета на Егорова, 16.

«Стать волшебником несложно, для этого вам нужно будет выбрать с праздничного дерева понравившуюся игрушку, тем самым взяв на себя обязательство по исполнению заветного желания одного из ребят, — пояснила Алёна Соснина, председатель объединения и куратор проекта МАГУ. — Помните: волшебниками не рождаются, ими становятся!».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в акции традиционно принимают участие студенты и преподаватели университета. Организаторы приглашают присоединиться к волшебству горожан и компании региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429834/