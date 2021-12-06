«Волшебная сила искусства»: в Культурно-выставочном центре Русского музея открылась благотворительная выставка юных художников

В Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманского областного художественного музея открылась выставка картин юных художников региона. В экспозицию вошли 45 работ, выполненных студентами Мурманского колледжа искусств и учениками семи школ искусств и художественных школ Мурманска, Североморска, Полярного, Снежногорска, Кольского района и Мончегорска.

Выставка организована в рамках благотворительной арт-акции для старшего поколения «Волшебная сила искусства», инициированной Министерством культуры Мурманской области. Ребята с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в акции и создавали картины специально для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы подарить им душевное тепло и яркие, искренние эмоции.

Как сообщает региональное Министерство культуры, открытие выставки было приурочено к Международному дню инвалидов, который проводится 3 декабря по инициативе ООН ежегодно с 1992 года. Участие в церемонии приняли авторы картин и их педагоги, а также представители социальных учреждений Кольского Заполярья.

Картины юных талантов северяне могут увидеть в Культурно-выставочном центре Русского музея до 12 декабря, вход на выставку свободный.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429850/#&gid=1&pid=8