Мурманская область. Арктика (16+)15.08.23 16:20
Волшебная сила решения ЦБ РФ: курс евро обвалился на 4,11 рубля, доллар просел почти на 3,62 рубля
Центральный Банк России с 16 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,4217 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 361,82 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 106,5736 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 411,1 копейки.
Напомним, сегодня совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12% годовых.
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