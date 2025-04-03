«Волшебная страна конструирования» - юные мурманчане воплощают свои замыслы

На занятиях по конструированию, которые проходят в детских садах города Мурманска, каждый ребёнок может стать архитектором, учёным или изобретателем. Дошколята с увлечением собирают из ярких деталей конструктора дома, машины и даже целые города, развивая творческие способности, мелкую моторику, тактильное восприятие, внимательность и усидчивость.

Как сообщает администрация города Мурманска, сегодня прошёл отборочный этап городского фестиваля научно-технического творчества «Волшебная страна конструирования». В детском саду №46 семь команд юных изобретателей представили макеты космических станций, техники времён Великой Отечественной войны, домика в деревне, созданного по детским воспоминаниям родителей, города будущего, арктической станции.

Каждый проект удивляет индивидуальностью и фантазией юных изобретателей, умелым воплощением замысла, точным исполнением мелких деталей.

Финал городского конкурса состоится 5 апреля в детских садах №18, №105 и №112.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29695&page=1