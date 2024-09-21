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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.24 08:40

«Волшебное кольцо» привезёт в Мурманск Гродненский областной театр кукол

12 октября на сцене Мурманского областного театра кукол белорусский театр из Гродно представит спектакль «Волшебное кольцо». (16+). Это сказка о счастье, которая пересказана режиссёром Олегом Жюгждой в иронических реалиях сегодняшнего дня.

Как пишет vk.com/murmanculture, сказка «Волшебное кольцо» написана известным русским писателем-фольклористом, «певцом русского Севера» Борисом Шергиным. Это история о добром Ваньке, который последние деньги отдаёт для спасения животных – кошки, собаки и змеи. Но змея та оказалась дочерью Змеиного царя, и он за её спасение подарил Ваньке волшебное кольцо. Как Ванька воспользовался кольцом, как выручили его верные звери, когда он попал в беду, и рассказывает эта сказка.

Напоминаем, что гастроли Гродненского областного театра кукол будут проходить в Мурманске с 11 по 13 октября при поддержке государственной программы Мурманской области «Культура».

Помимо «Волшебного кольца» театр привёз и другие постановки: 11 октября северян ждёт мистическая история «Уединённый домик на Васильевском» (18+), 13 октября – «Вий. Страшная месть» (16+)

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280541%2Falbum-139605315_00%2Frev

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