«Волшебные истории для отдалённой территории»: артисты Мурманского областного театра кукол отправляются на гастроли

С 7 сентября начинаются гастроли Мурманского театра кукол по отдаленным уголкам Заполярья. Юные северяне увидят спектакли «Красная шапочка», «Кошкин дом» и «Полянка».

География гастролей обширная – Лувеньга, Варзуга, нп. Белое море, Краснощелье, Алакуртти, Ловозеро, Ревда, Африканда, Енский, Островной, Туманный и Териберка! Гастрольный проект «Волшебные истории для отдалённой территории» будет реализован благодаря гранту правительства Мурманской области.

Напомним, в 2016-ом и 2018 году в Мурманском областном театре кукол уже были подобные масштабные гастроли. Жители отдаленных населенных пунктов Кольского края увидели спектакли «Золотой ключик» и «Маленькая дочь Солнца».

Об успехах подобных проектов можно судить не только по количеству зрителей, которые приходят на спектакли мурманских кукольников. Каждое выступление – это восторженные отзывы педагогов и воспитателей, руководителей площадок, на которых выступают артисты, а самое главное - самих детей, которые с нетерпением ждут новых выступлений, сообщает региональное Министерство культуры.