Волшебство начинается в пятницу: центр Мурманска превращается в зимний городок

Уже в эту пятницу, 26 декабря, на площади у конгресс-отеля «Меридиан» распахнёт двери волшебный зимний городок. Детей ждёт карусель у главной новогодней ёлки, а в ледяном тереме Деда Мороза каждый малыш сможет посидеть на хрустальном троне и загадать заветное желание.

Дед Мороз будет лично принимать юных гостей 27-29 декабря с 17.00 до 20.00; 1-4 января - с 12.00 до 18.00.

Творческая работа закипит в уютном праздничном куполе: дети смогут создать памятные сувениры и новогодние игрушки на тематических мастер-классах. Следить за их расписанием и записаться на участие можно по ссылке: https://www.afisha.ru/w/creations/userEvent/7/02323d18-d163-4aa7-ac79-7fd40c6915e8/https

С полудня 26 декабря продолжит работу новогодняя ярмарка «На Севере – тепло». Наряду с уже полюбившимися локациями – сувенирными лавками, почтовым домиком, тематическими фотозонами и лабиринтом-ловушкой – начнёт работу атмосферный ледяной бар с арктическими напитками.

В праздничные дни на территории ярмарки будет дополнительно организована развлекательная программа: 28 и 29 декабря - с 17.00 до 19.00, 1-3 января - с 16.00 до 17.30.

Напомним, ярмарка будет работать каждый день до окончания новогодних праздников: 26-30 декабря - с 12.00 до 20.00, 31 декабря - с 12.00 до 18.00 и 1-11 января - с 12.00 до 20.00.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, аномально тёплый декабрь внёс коррективы в планы по открытию ещё одной зоны ярмарки «На Севере – тепло» – катка в сквере на улице Ленинградской. Каток начнёт работу, как только температура воздуха позволит льду полностью застыть. Напомним, вход будет бесплатным при наличии своих коньков. Для удобства будет работать пункт проката, а гостям предложат горячие напитки и выпечку.

Фото (Игорь ГРОМОВ): https://gov-murman.ru/info/news/559876/#&gid=1&pid=1