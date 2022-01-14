Вооруженные силы Норвегии уведомили Северный флот о проведении многонационального учения «Колд риспонс – 2022»

Оперативное командование вооруженных сил Норвегии уведомило командование Северного флота о проведении многонационального учения «Колд риспонс–2022».

С предварительными планами предстоящего учения вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран-участников Североатлантического Альянса командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева ознакомил сегодня во время планового сеанса видеоконференцсвязи командующий Оперативного командования вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло.

Генерал-лейтенант Ингве Одло отметил, что вооруженные силы Королевства Норвегия строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого на Форуме ОБСЕ в 2011 году, и выступают за прозрачность крупных военных учений.

Адмирал Александр Моисеев поблагодарил норвежского военачальника за предоставленную информацию и пожелал норвежским коллегам безопасного проведения своих военных маневров.

Как сообщила норвежская сторона, многонациональное учения «Колд риспонс–2022» состоится в марте–апреле с.г. Оно пройдёт в несколько этапов, отдельные из которых будут разыграны в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии.

Как сообщает пресс-служба СФ, в учении примут участие части и подразделения национальных вооруженных сил Норвегии, около 28 государств–членов НАТО и стран-партёров блока общей численностью около 40 тысяч человек.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12403396@egNews