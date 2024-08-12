За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в т.ч. три танка, восемь боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, а также 27 автомобилей, три 122 мм гаубицы Д-30.

В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии отражено семь атак штурмовых групп 80 и 82 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.

Кроме того, в районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Уничтожены танк, восемь боевых машин пехоты «Bradley», 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов.

Как сообщает vk.com/mil, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22, 61, 115 механизированных бригад в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки.

Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины на территории Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в т.ч. три танка, восемь боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, а также 27 автомобилей, три 122 мм гаубицы Д-30.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортёра, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

С Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить, заявил президент России Владимир Путин сегодня на совещании по ситуации в приграничных с Украиной российских регионах.

По словам главы государства, киевские власти пытались разрушить сплоченность российского общества, но им это не удалось. Президент также отметил, что Украина выполняет волю западных хозяев — Запад воюет с Россией руками украинцев.

Фото и видео: https://vk.com/mil