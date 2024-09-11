Вчера министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Министерство обороны Российской Федерации 10 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть атак противника в направлении населённых пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька. Сорваны попытки атак в направлении населённых пунктов Борки, Краснооктябрьское, и Кремяное.

В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, четыре военнослужащих взяты в плен, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль.

Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 152-й егерской бригад, а также 1-ой бригады президента и 1004-й бригады охраны в районах населённых пунктов Борки, Внезапное, Ивашковский, Кубаткин, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наёмников в Сумской области и резервов 21-й, 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Дружин, Кровное, Искрисковщина, Новоя Слобода, Свесса, Песчаное, Павловка, Пустогород, Сумы и Ямполь.

За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Вчера министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Главе российского военного ведомства доложили о ходе реализации комплекса мер по решению проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и защите населения и инфраструктуры приграничных территорий.

Андрей Белоусов обсудил с главами трёх регионов и командующими группировок войск текущую обстановку, а также заслушал доклады заместителей министра обороны по вопросам материально-технического, медицинского, инженерного, транспортного обеспечения приграничных территорий, обеспечения группировок войск востребованными вооружением, военной и специальной техникой.

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