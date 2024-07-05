Вооружённые Силы РФ на аэродроме базирования уничтожили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, а также поразили два предприятия военно-промышленного комплекса

Подразделения «Южной» группировки войск РФ улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М198 производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 105 мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы. За сутки на данном направлении уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 4 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Веселое, Русская Лозовая, Нескучное и Циркуны Харьковской области. Потери противника составили до 225 военнослужащих, пикап, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 203 мм самоходная артиллерийская установка «Пион», 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка, Петропавловка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Георгиевка, Серебрянка, Миньковка, Спорное, Красногоровка, Катериновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М198 производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 105 мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы. За сутки на данном направлении уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Михайловка, Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражено шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины. Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделениями группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 116-й, 120-й и 123-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Богатырь, Нескучное, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Новоселовка Запорожской области. Кроме того, отражено три контратаки формирований 108-й и 129-й бригад теробороны. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Жеребянки, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудия Д-20 и «Гиацинт-Б».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, а также поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ; цех производства и склад хранения ударных БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, противорадиолокационная ракета «HARM» производства США и 14 реактивных снарядов «HIMARS» производства США».

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