Министерство обороны Российской Федерации 3 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в течение суток вооружённые силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики.

После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 380 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, а также противотанковая пушка «Рапира».

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка, Макаровка и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Умелыми и профессиональными действиями российских подразделений успешно отражена атака противника в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 175 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30.

На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области. Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населённых пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики.

Кроме того, успешно отражена атака подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. За сутки уничтожены до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В ходе боев уничтожены до 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и бронетранспортёр.

Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Торское Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили более 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106-ти районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Мемрик Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и две противорадиолокационные ракеты «HARM». Кроме того, уничтожено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье Луганской Народной Республики, Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино Донецкой Народной Республики, Широкое и Любимовка Запорожской области».

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