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Мурманская область. Арктика (16+)17.10.22 09:00

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожены более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 16 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

В районе населённого пункта Загрызово Харьковской области уничтожено три американские гаубицы М777. Кроме того, в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведённая ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.

На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

В районе Торского лесничества сосредоточенным огнём российской артиллерии поражён штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшейся в направлении населённого пункта Кировск Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля.

На Запорожском направлении в районе населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населённого пункта Нескучное Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.

На Криворожском направлении противник в течение суток силами до трёх батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах населённых пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Уничтожены более 250-ти украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии.

На Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая, в направлении населённых пунктов Садок Херсонской области, Зеленый Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожено четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожены более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено три пункта управления в районах населенных пунктов Коровий Яр, Никифоровка Донецкой Народной Республики, Новоосиново Харьковской области, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141-м районе. Уничтожено пять складов боеприпасов в районах населённых пунктов Давыдов Брод Херсонской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики, а также на территории судоремонтного завода в городе Запорожье.

Средствами противовоздушной обороны сбито 11 беспилотных летательных аппаратов над населёнными пунктами Никольское, Благовещенка, Андреевка Донецкой Народной Республики, Куземовка Луганской Народной Республики, Подгорное Запорожской области, Суханово, Старица, Чаривное, Максима Горького, Куйбышево Херсонской области.

Кроме того, перехвачено восемь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Каховка и Антоновка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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