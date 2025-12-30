Вооружённые Силы России достигли в декабре максимальных темпов освобождения за весь год: Владимир Путин провёл совещание о ситуации в зоне специальной военной операции

- Безусловно, в успехах на фронте российских Вооружённых Сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой, - отметил глава государства, подчеркнув, что освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке создают условия для дальнейшего продвижения. Он также поручил продолжить в 2026 году создание зоны безопасности вдоль приграничья.

Вчера Верховный главнокомандующий Владимир Путин провёл совещание о ситуации в зоне специальной военной операции, в ходе которого заслушал доклады начальника генерального штаба Вооружённых Сил Валерия Герасимова и командующих группировками войск об актуальной обстановке в зоне специальной военной операции.

Президент предложил участникам совещания обсудить состояние дел на линии боевого соприкосновения, отметив, что подразделения ВСУ отступают везде.

- Безусловно, в успехах на фронте российских Вооружённых Сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой, - отметил глава государства, подчеркнув, что освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке создают условия для дальнейшего продвижения. Он также поручил продолжить в 2026 году создание зоны безопасности вдоль приграничья.

Начальник генштаба Валерий Герасимов доложил, что ВС России ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО: «Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны».

Из доклада начальник генерального штаба Вооружённых Сил РФ - первого заместителя министра обороны РФ следует, что группировка войск России в зоне СВО освободила более 700 квадратных километров в декабре. Это является самым высоким показателем продвижения за месяц, за весь уходящий год. Всего в 2025-ом под контроль ВС России перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населённых пункта. ВСУ наступательных действий не предпринимают, сосредоточили усилия на укреплении обороны.

Завершено освобождение Богуславки и Дибровы, продолжается взятие Константиновки, бойцы активно продвигаются в Красном Лимане.

Группировка войск «Восток» развивает наступление в Запорожской области.

«Запад» продолжает разгром группировки ВСУ восточнее Купянска. Территория, контролируемая окруженной группировкой ВСУ на левом берегу реки Оскол, сокращена более чем в два раза.

Группировка «Центр» после освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление на обширном фронте. «Север» продолжает расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. Выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжится в соответствии с замыслом.

ВСУ пытаются замедлить темпы наступления российских военных проведением контратак на отдельных участках и массированным применением дронов.

Как прозвучало из докладов командующих группировками войск России, нашей армии осталось менее 20 километров до Сум. Полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту. Группировка «Запад» планирует завершить ликвидацию окруженных восточнее Купянска формирований ВСУ в январе-феврале.

«Юг» продолжает зачистку северо-восточных окраин Константиновки, военные контролируют до 45 процентов города.

Соединения «Днепра» находятся в 15 километрах от южной окраины города Запорожья. Освобождено Лукьяновское, завершается взятие Приморского.

Российские военные зашли в Красный Лиман с нескольких направлений, ведутся бои в городских кварталах.

Министр обороны Андрей Белоусов, со своей стороны, подчеркнул, что в зоне СВО всё идёт по плану и с опережением темпов. Он также отметил, что ВС России достигли в декабре максимальных темпов освобождения за весь год.

Верховный главнокомандующий обратился со словами благодарности к находящимся на фронте бойцам: «Безусловно, в успехах на фронте российских Вооружённых Сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой.

Хочу обратиться к ним напрямую и подчеркнуть: уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству и поздравляю с наступающим Новым годом», – отметил Президент России.

Фото и видео: http://kremlin.ru/events/president/news/78888/photos/84898