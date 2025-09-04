Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 450 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 3 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 3 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица, Пролетарское и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Уды Харьковской области. Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Боровская Андреевка, Глинское, Купянск Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ильиновка, Константиновка, Николаевка и Платоновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Веселое, Грузское, Золотой Колодезь и Новотроицкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 450 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Березовое, Калиновское и Сосновка Днепропетровской области. Противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Антоновка, Никольское, Львово Херсонской области, Белогорье и Степногорск Запорожской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 168 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 170 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

