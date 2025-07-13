Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 12 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 12 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Радянское, Алексеевка, Кондратовка, Варачино, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Шийковка, Нововасилевка, Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Северск, Часов Яр, Серебрянка, Константиновка, Платоновка, Закотное, Белая Гора, Александро-Шультино и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 185 военнослужащих, автомобиль и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям тяжёлой, двух механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Зверево, Удачное, Муравка, Петровского Донецкой Народной Республики, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Темировка, Полтавка, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Надднепрянское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, девять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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