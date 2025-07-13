В Мурманской области учреждён День создания областного совета профсоюзовВ Умбе пройдут фестиваль «Серебро» и Поморская гребная регата
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.07.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 12 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 12 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Радянское, Алексеевка, Кондратовка, Варачино, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Шийковка, Нововасилевка, Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Северск, Часов Яр, Серебрянка, Константиновка, Платоновка, Закотное, Белая Гора, Александро-Шультино и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 185 военнослужащих, автомобиль и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям тяжёлой, двух механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Зверево, Удачное, Муравка, Петровского Донецкой Народной Республики, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Темировка, Полтавка, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Надднепрянское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, девять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в рейтинг регионов с самым большим спросом на судостроителей и ремонтников в 2025 году
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Меры поддержки Отделения Социального фонда по Мурманской области получают более 15320 семей нашего региона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:10«Мисс Плохое поведение». Художественный фильм (16+)23:55«Моя большая испанская семья». Художественный фильм (16+)00:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: объёма накоплений россиян хватит в среднем на 4 месяца без зарплаты. У 4 из 10 нет сбережений-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 38 копеек, доллар потерял почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)АО «Росатом Энергосбыт» подтвердило свою неизменную приверженность стратегическому партнёрству с правительством Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Коммунальные страдания, или Лето в центре Мурманска, похожее на осень-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»