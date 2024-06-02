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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.24 09:00

Вооружённые Силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса

Подразделения «Южной» группировки войск РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Министерство обороны Российской Федерации 1 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Кроме того, поражены арсеналы хранения западного вооружения. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 42-й механизированных, 57-й мотопехотной, 143-й пехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, а также 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Нескучное, Жовтневое, Юрченково, Липцы, Кутузовка и Шестаково Харьковской области. Отразили пять контратак штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ и 17-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Старица и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «HIMARS» производства США, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения («Азов») в районах населённых пунктов Новоегоровка Харьковской области, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кривая Лука, Зализнянское, Орехово-Василевка, Калинино, Андреевка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 27-й, 110-й механизированных, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Карловка, Евгеновка, Розовка, Воздвиженка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили шесть контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоалександровка, Уманское, Новгородское и Новопокровское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 330 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, и восемь автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Степногорск Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, 152-мм гаубица Д-20, а также 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесён удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.

Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбито 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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