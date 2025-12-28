30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской областиГострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!
Вооружённые Силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины

Подразделениями группировки войск «Центр» России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили более 440 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии иностранного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 27 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 27 декабря Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Писаревка и Гаврилово Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Прилипка, Старица и Вильча Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 14 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Болдыревка Харьковской области и Яровая Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражено три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Противник потерял до 60 боевиков. Уничтожены два бронеавтомобиля иностранного производства и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Никифоровка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Рай-Александровка и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделениями группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров, Гришино, Белицкое, Родинское, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери противника составили более 440 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии иностранного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Добропасово, Гавриловка Днепропетровской области, Прилуки, Воздвижевка, Косовцево и Терноватое Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 154 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 78 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

