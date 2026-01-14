Вооружённые Силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 400 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять пикапов и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 13 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 13 января Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны в районах населённых пунктов Старица и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Грушевка, Петровка, Благодатовка, Купянск-Узловой Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Яровая, Сосновое, Дробышево и Ильичевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 13 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Закотное, Резниковка, Петровское, Приволье, Миньковка, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Криворожье, Водянское, Торецкое, Русин Яр, Вольное, Сухецкое Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 400 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять пикапов и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Розовка, Новоукраинка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Прилуки Запорожской области и Братское Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Днепровское Херсонской области, Орехов и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, танк, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 150 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil