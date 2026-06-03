Вооружённые Силы России нанесли массированный удар по предприятиям ОПК, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 2 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 2 июня в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и ещё 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и военным аэродромам. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых: объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и государственная компания «УкрСпецэкспорт». Также в Киеве поражены три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК). В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Fire Point», выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по трём предприятиям ОПК, в том числе «Харьковскому государственному авиационному предприятию», и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ. В Сумской области нанесён удар по «Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов: в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Писаревки, Пушкаревки, Хотени, Спасского, Великой Рыбицы и Иволжанского Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, двух бригад территориальной обороны и бригады национальной гвардии в районах Липцов, Охримовки, Шевченко, Казачьей Лопани и Белого Колодезя. Противник потерял до 195 военнослужащих, танк, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Подлимана, Маяков, Пришиба, Пискуновки и Красного Лимана. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Хамви», восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Николайполья, Дружковки, Артема, Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки. Противник потерял до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, трёх бригад национальной гвардии и штурмового полка в районах Ивановки, Гулево, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белицкого, Грузского, Новопавловки и Кучерова Яра. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населённых пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкое, Новоселовка, Криновка и Романки. Противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах Орехова, Кирово и Григоровки.

Уничтожены свыше 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда РСЗО «Химарс» и 381 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

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