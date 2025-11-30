В зоне ответственности группировки войск «Центр» России за прошедшие сутки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 военнослужащих и пикап.

Министерство обороны Российской Федерации 29 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 29 ноября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Павловка, Андреевка, Новая Сечь и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Вильча, Терновая, Рубежное, Волчанск, Шестаково Харьковской области и города Харьков. Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Куриловка, Новоплатоновка Харьковской области, Новоселовка, Дробышево, Яровая и Ставки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Иванополье, Константиновка, Степановка, Платоновка, Васюковка и Бересток Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожено четыре склада материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Родинское, Белицкое, Сергеевка, Светлое, Удачное, Артемовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас. Продолжают зачистку населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

Отражено девять атак подразделений 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих.

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 военнослужащих ВСУ.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 военнослужащих и пикап.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Александровка, Покровское Днепропетровской области, Доброполье, Варваровка и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, артиллерийское орудие и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка, Павловка, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 157 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 158 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

