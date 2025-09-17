Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 445 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 16 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Павловка, Алексеевка, Степное и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Плоское и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Нечволодовка, Богуславка, Боровская Андреевка, Гороховатка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, 29 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Северск, Дружковка, Константиновка и Миньковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 260 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Родинское, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 445 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Червоное, Дорожнянка, Новогригоровка Запорожской области, Великомихайловка и Алексеевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, боевую бронированную машину и 15 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Магдалиновка, Степногорск Запорожской области, Бургунка, Антоновка и Белозерка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 357 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

