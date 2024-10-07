Вооружённые Силы России нанесли поражение базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица «Caesar» производства Франции и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 6 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й и 4-й танковых, 14-й, 30-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Шийковка, Берестовое Харьковской области, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 28-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Квертус», четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и пять полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 33-й, 54-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ступочки, Северск, Миньковка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки подразделений 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица «Caesar» производства Франции и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 117-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 55-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го и 429-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Октябрь, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражено две контратаки подразделений 110-й, 116-й и 118-й бригад теробороны. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128 горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 108-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новояковлевка, Жеребянки Запорожской области, Львово и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, пять автомобилей и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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