Правительство РФ перекроило календарь на 2025 год, или Новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся 11 днейС 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.10.24 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица «Caesar» производства Франции и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 6 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й и 4-й танковых, 14-й, 30-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Шийковка, Берестовое Харьковской области, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 28-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Квертус», четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и пять полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 33-й, 54-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ступочки, Северск, Миньковка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки подразделений 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица «Caesar» производства Франции и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 117-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 55-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го и 429-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Октябрь, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражено две контратаки подразделений 110-й, 116-й и 118-й бригад теробороны. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128 горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 108-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новояковлевка, Жеребянки Запорожской области, Львово и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, пять автомобилей и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
Ангелина Валерьевна Пригодич
03.10.24 22:10
3 октября 2024г ул Молодежная 19, отопления НЕТ. Перезапускают, перезапускают, перезапустить не могут.Главное, что есть уверенность в отсутствии проблем.
Комментарий к новости:В Росляково с запуском систем отопления проблем не будет
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий россиянин до 34 лет не носит с собой наличных денег-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены снижаются, доллар США стабилен в паре с евро, дорожает к фунту стерлингов и дешевеет к иене-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)На трёх встречах глав округов с жителями Мурманска обсуждались важные вопросы благоустройства и безопасности-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)Минстрой России и Фонд развития территорий (ФРТ) разработали законопроект по переселению граждан из аварийных домов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика