Вооружённые Силы России нанесли поражение цехам производства, площадкам запуска БПЛА, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 31 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Хотень, Малая Рыбица, Ворожба, Бачевск, Коренек, Иволжанское и Краснополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Избицкое, Липцы, Хатнее и Рубежное Харьковской области. Противник потерял до 185 военнослужащих, 19 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Благодатовка, Шийковка Харьковской области, Сидорово и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 и бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай-Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Грузское, Торецкое, Кучеров Яр, Василевка, Белицкое, Сергеевка, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Коломийцы, Гавриловка Днепропетровской области, Копани, Трудовое, Терсянка, Новоселовка, Любицкое и Комсомольское Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 445 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Орехов и Малоекатериновка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемых авиационных бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

