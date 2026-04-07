Вооружённые Силы России нанесли поражение цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет, энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 6 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Новодмитровка, Мирополье, Новая Слобода, Бруски и Покровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжёлой механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Лозовая, Липцы, Покаляное, Александровка, Землянки и Польная Харьковской области. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Великая Шапковка, Шийковка, Боровая Харьковской области, Красный Лиман и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе одно западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Славянск, Николаевка, Пискуновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и девять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, трёх механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Доброполье, Ленина, Новогригоровка, Сергеевка, Анновка, Новый Донбасс, Красноярское Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Покровское, Добропасово, Зеленая Долина Днепропетровской области, Самойловка, Чаривное, Любицкое, Лесное, Долинка и Егоровка Запорожской области. Противник потерял до 260 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Новоандреевка и Камышеваха Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств. 

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет, энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 159 районах. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 693 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 

Силами Черноморского флота в северо-восточной части Чёрного моря отражена атака безэкипажных катеров. Уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, а также управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».

 

 

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
