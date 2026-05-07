Детям войны в Мурманской области увеличили выплаты ко Дню Победы9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше
Мурманская область. Арктика (16+)07.05.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение цехам сборки БПЛА самолётного типа, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников

Министерство обороны Российской Федерации 6 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, отдельного штурмового батальона ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Кияница, Могрица и Лесное Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Ивановка, Чайковка и Крейдянка Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийское орудие и зенитный ракетный комплекс.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Крестище, Сидорово и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Константиновка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, 17 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Торское, Белицкое, Новоалександровка, Доброполье, Новониколаевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 290 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей, две реактивные системы залпового огня, четыре артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Шевченковское, Зарница, Чаривное, Лесное Запорожской области, Великомихайловка и Коломийцы Днепропетровской области. Противник потерял до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям тяжелой механизиров анной, двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Малокатериновка, Камышеваха, Димитрово и Кирово Запорожской области. Уничтожены более 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты двенадцать управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
