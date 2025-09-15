Около 9 тысяч участников собрал «Гольфстрим—2025»Териберка – Амдерма: подводную волоконно-оптическую линию связи запустили в тестовую эксплуатацию
Вооружённые Силы России нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 14 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Садки, Кондратовка, Павловка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Жовтневое и Белый Колодезь Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Яровая, Татьяновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Глушковка и Боровая Харьковской области. Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 25 автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубица М-777 производства США. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Степановка, Краматорск, Северск, Пазено и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Родинское, Муравка и Новопавловка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Диброва, Вербовое, Калиновское Днепропетровской области и Новогригоровка Запорожской области. ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Приморское, Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили свыше 45 военнослужащих, боевая бронированная машина и шесть автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 361 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

