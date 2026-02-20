Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 375 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 19 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Писаревка, Береза, Михайловка и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям четырёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Казачья Лопань, Верхняя Писаревка, Колодезное, Ветеринарное, Анискино и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Лесная Стенка, Петровка, Новоосиново Харьковской области и Брусовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белокузьминовка, Кондратовка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 115 военнослужащих, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе одно иностранного производства. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Анновка, Белозерское, Новоалександровка, Сергеевка, Водянское Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Гавриловка и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Воскресенка, Комсомольское, Воздвижевка, Самойловка, Барвиновка, Верхняя Терса Запорожской области, Великомихайловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял до 375 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Щербаки и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих, пять автомобилей и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 10 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 301 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

