Мурманская области вошла в список регионов, где средняя пенсия превышает 30 тысяч рублей
10.02.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» России продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Противник за сутки потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и два автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 9 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Искриковщина, Харьковка, Покровка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Казачая Лопань, Графское, Петропавловка, Охримовка, Тихое и Малая Волчья Харьковской области. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, боевая бронированная машина и 10 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов, Боровая, Нечволодовка, Ковшаровка, Шийковка Харьковской области, Коровий Яр, Сосновое и Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 130 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, мотопехотной бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Резниковка, Никифоровка, Бересток, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, бронетранспортёр М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Марьевка, Гришино, Новофедоровка, Торецкое, Новый Донбасс, Шевченко, Красноярское, Белицкое, Доброполье, Светлое Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Зеленая Диброва, Неженка, Зализничное, Староукраинка, Риздвянка, Воздвижевка Запорожской области, Коммунаровка и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 72 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

* * *

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 26-го танкового полка с освобождением населённого пункта Глушковка Харьковской области.

«В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие полка, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей», – сказано в поздравительной телеграмме Министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы государства, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России».

 

