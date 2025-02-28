Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 310 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, семь боевых бронированных машин, включая «HMMWV» производства США. Уничтожены пикап и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 27 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и автомобиль. Уничтожены два артиллерийских орудия и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Голубовка, Купянск, Боровая, Степовая Новоселовка, Лозовая, Кондрашовка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, семь орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомарково, Ступочки, Васюковка, Верхнекаменское, Миньковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Андреевка, Песчаное, Успеновка, Котлино, Елизаветовка, Срибное и Удачное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 310 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, семь боевых бронированных машин, включая «HMMWV» производства США. Уничтожены пикап и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Днепроэнергия, Разлив, Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Широкое, Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Садовое и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, десять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований Украины в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито семь управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.».

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