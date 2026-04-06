Вооружённые Силы России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки БПЛА самолётного типа, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 5 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Очкино, Новодмитровка, Мирополье, Песчаное, Покровка и Ястребщина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух тяжёлых механизированных, двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Веселое, Покаляное, Старица, Нестерное, Терновая, Амбарное, Малая Даниловка и Подсреднее Харьковской области. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, 17 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, шесть складов материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Нечволодовка, Благодатовка, Боровая Харьковской области, Старый Караван, Щурово, Красный Лиман и Яцковка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО, станция радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Веролюбовка, Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Константиновка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, две боевые бронированные машины «Казак», 19 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана». Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, два склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, десантной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Доброполье, Рубежное, Кучеров Яр, Гришино, Сергеевка, Анновка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 355 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции, и шесть автомобилей. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Богодаровка, Великомихайловка, Добропасово, Лесное, Гавриловка Днепропетровской области, Копани, Новоселовка и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 285 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и города Херсон. Уничтожены свыше 45 военнослужащих, 16 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 293 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil