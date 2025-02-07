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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 142 районах Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 505 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, два автомобиля и семь артиллерийских орудий, в том числе самоходную артиллерийскую установку западного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 6 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. ВСУ потеряли более 25 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай, Загрызово Харьковской области, Шандриголово, Новое, Ямполовка и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортёра М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Предтечино, Катериновка, Орехово-Василевка, Николаевка, Зеленовка, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух тяжёлых механизированных, пяти механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 505 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, два автомобиля и семь артиллерийских орудий, в том числе самоходную артиллерийскую установку западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, трёх механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Щербаки Запорожской области, Днепровское, Янтарное и Никольское Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля и безэкипажный катер.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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