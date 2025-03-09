Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял свыше 595 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр VAB производства Франции и бронемашина «MaxxPro» производства США. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 8 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Гранов и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Катериновка, Каменка, Кондрашовка, Лозовая Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Розовка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Лысовка, Миролюбовка, Гродовка, Алексеевка, Петровского, Срибное, Успеновка и Зверево Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 595 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр VAB производства Франции и бронемашина «MaxxPro» производства США. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Перебудова, Новополь, Константинополь, Днепроэнергия Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Archer» шведского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Качкаровка, Токаревка, Садовое и Гончарное Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два комплекса радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб «JDAM», реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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