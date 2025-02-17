Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, бронеавтомобиль «Mastiff» производства Великобритании, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 16 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, танковой, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Загоруйковка, Богуславка, Фиголевка, Петропавловка, Кутьковка, Купянск, Моначиновка, Колодезное Харьковской области, Дробышево и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два иностранного производства.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Серебрянка, Переездное, Долгая Балка, Клебан-Бык, Константиновка, Часов Яр, Улаклы Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре пикапа и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Котлино, Красноармейск, Песчаное, Андреевка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, бронеавтомобиль «Mastiff» производства Великобритании, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Бурлацкое, Комар, Новоселка, Константинополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области, Днепровское, Понятовка, Веровка и Качкаровка Херсонской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожен склад военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбито два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil