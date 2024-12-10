Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 555 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра М113 производства США, боевую бронированную машину «Казак», два пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 9 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Великие Проходы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Двуречная, Загрызово, Зеленый Гай, Купянск Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отразили девять контратак штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие M119 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 и 105-мм орудие L119 производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курахово, Верхнекаменское, Новомарково, Островского, Улаклы и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие M119 производства США. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населённых пунктов Дзержинск, Димитров, Пушкино, Желтое и Заря Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 555 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра М113 производства США, боевую бронированную машину «Казак», два пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Днепроэнергия, Времевка и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и пять автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 10 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil