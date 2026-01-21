Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили более 425 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 20 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 20 января Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Храповщина, Новая Сечь, Белополье и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Старица, Захаровка, Охримовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Лиман, Дробышево, Крестище, Щурово Донецкой Народной Республики, Ковшаровка, Чернещина, Березовка, Грушевка и Глушковка Харьковской области. Потери противника составили до 200 военнослужащих, два танка, 28 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Кривая Лука, Куртовка, Степановка, Никифоровка, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, 12 автомобилей, бронетранспортёр «Stryker», два бронеавтомобиля HMMWV и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Доброполье, Сухецкое, Гришино, Самарское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 425 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Любицкое, Терсянка, Зеленая Диброва, Чаривное, Зарница Запорожской области, Скотоватое и Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Новояковлевка и Магдалиновка Запорожской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 158 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 254 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

