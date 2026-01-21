Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.01.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили более 425 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 20 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России  ночью 20 января Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Храповщина, Новая Сечь, Белополье и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Старица, Захаровка, Охримовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Лиман, Дробышево, Крестище, Щурово Донецкой Народной Республики, Ковшаровка, Чернещина, Березовка, Грушевка и Глушковка Харьковской области. Потери противника составили до 200 военнослужащих, два танка, 28 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Кривая Лука, Куртовка, Степановка, Никифоровка, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, 12 автомобилей, бронетранспортёр «Stryker», два бронеавтомобиля HMMWV и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Доброполье, Сухецкое, Гришино, Самарское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 425 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Любицкое, Терсянка, Зеленая Диброва, Чаривное, Зарница Запорожской области, Скотоватое и Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Новояковлевка и Магдалиновка Запорожской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 158 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 254 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Из офиса — в цех, из найма — в бизнес: более трети мурманчан рассматривают возможность смены профессиональной деятельности-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом и японской иеной-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: число сообщений жителей снизилось на 17% за неделю-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»